Après avoir expliqué qu’il n’au­rait jamais pu admettre ce que Carlos Alcaraz a dit à sa box pendant la finale de Wimbledon contre Jannik Sinner, Jimmy Connors, dans le dernier épisode de son podcast, a égale­ment évoqué la forme et l’avenir de Novak Djokovic, surclassé par lu numéro 1 mondial en demi‐finales à Londres.

« Je ne vais pas encore l’écarter. Je ne vais pas encore l’ex­clure. Le problème, c’est que s’il ne parvient pas à se classer parmi les quatre premiers mondiaux, il va les affronter trop tôt, il va jouer trois matches diffi­ciles d’af­filée, puis Sinner et Alcaraz, l’un après l’autre. C’est diffi­cile pour lui. En fait, pour n’im­porte qui ! Mais certai­ne­ment pour quel­qu’un de 38 ans. Mais je compte encore sur lui. Quand on a du cran, on a du cran. Et parfois, ce cran finit par se révéler. »