Joao Fonseca était sans doute le jeune joueur le plus attendu sur le circuit cette année, et le Brésilien a bien répondu aux attentes, remportant l’ATP 250 de Buenos Aires et l’ATP 500 de Bâle, s’assurant ainsi une place parmi les têtes de série pour le prochain Open d’Australie.
De nombreux observateurs voient le Brésilien comme un futur grand, capable d’inquiéter Jannik Sinner et Alcaraz. C’est probablement dans l’objectif d’obtenir de précieux conseils pour poursuivre sa fulgurante ascension qu’il a partagé un diner avec la légende Rafael Nadal, à Miami.
🇪🇸🥰🇧🇷 Rafael Nadal and Joao Fonseca at dinner together in Miami— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 9, 2025
📸 andreareitano_ on IG pic.twitter.com/Vxa4p8gnUT
Les joueurs du circuit sont prévenus : Fonseca ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 10:15