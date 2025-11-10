Joao Fonseca était sans doute le jeune joueur le plus attendu sur le circuit cette année, et le Brésilien a bien répondu aux attentes, rempor­tant l’ATP 250 de Buenos Aires et l’ATP 500 de Bâle, s’as­su­rant ainsi une place parmi les têtes de série pour le prochain Open d’Australie.

De nombreux obser­va­teurs voient le Brésilien comme un futur grand, capable d’in­quiéter Jannik Sinner et Alcaraz. C’est proba­ble­ment dans l’ob­jectif d’ob­tenir de précieux conseils pour pour­suivre sa fulgu­rante ascen­sion qu’il a partagé un diner avec la légende Rafael Nadal, à Miami.

🇪🇸🥰🇧🇷 Rafael Nadal and Joao Fonseca at dinner toge­ther in Miami



Les joueurs du circuit sont prévenus : Fonseca ne compte pas s’ar­rêter en si bon chemin !