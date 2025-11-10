AccueilATPJoao Fonseca, en compagnie d'une légende, prend des notes et se prépare...
ATP

Joao Fonseca, en compa­gnie d’une légende, prend des notes et se prépare déjà pour 2026 !

Thomas S
Par Thomas S

-

48

Joao Fonseca était sans doute le jeune joueur le plus attendu sur le circuit cette année, et le Brésilien a bien répondu aux attentes, rempor­tant l’ATP 250 de Buenos Aires et l’ATP 500 de Bâle, s’as­su­rant ainsi une place parmi les têtes de série pour le prochain Open d’Australie.

De nombreux obser­va­teurs voient le Brésilien comme un futur grand, capable d’in­quiéter Jannik Sinner et Alcaraz. C’est proba­ble­ment dans l’ob­jectif d’ob­tenir de précieux conseils pour pour­suivre sa fulgu­rante ascen­sion qu’il a partagé un diner avec la légende Rafael Nadal, à Miami.

Les joueurs du circuit sont prévenus : Fonseca ne compte pas s’ar­rêter en si bon chemin !

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 10:15

Article précédent
Jannik Sinner au sujet de sa prépa­ra­tion pour les Finals : « Il n’y a personne de mieux qu’Alcaraz pour s’en­traîner dans un tournoi comme celui‐ci, où tu dois affronter immé­dia­te­ment les meilleurs au monde »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.