Ces dernières années, Carlos Alcaraz a toujours eu du mal à garder sa fraî­cheur physique et mentale en fin de saison, mais cette année, malgré sa déroute à Paris face à Cameron Norrie, l’Espagnol semble plus dispo­nible et déter­miné. En témoigne sa victoire face à Alex De Minaur pour bien entamer les ATP Finals, après laquelle il a expliqué en confé­rence de presse ce qui lui permet­tait de se sentir toujours en forme.

« Cela a été tout un processus pour garder la forme et la moti­va­tion. Il s’agis­sait de réaliser ce dont j’avais besoin, surtout en dehors du court, pour rester motivé et enthou­siaste pendant la saison en salle. L’année peut être très longue, avec beau­coup de matchs et beau­coup de tour­nois. À la fin de l’année, on peut donc être fatigué menta­le­ment et physi­que­ment. Je pense donc que cette année, j’ai eu plus de temps entre les tour­nois. J’ai passé plus de temps à la maison, ce qui était formi­dable pour moi, afin de me préparer physi­que­ment et menta­le­ment pour être en forme. Iici, c’est un tournoi où je veux vrai­ment faire un bon parcours, et, essayer de gagner un jour. C’est pour ça que je suis venu ici avec une grande moti­va­tion et un excellent niveau. »