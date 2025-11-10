Lorenzo Musetti a profité du forfait de Novak Djokovic pour pouvoir disputer le Masters de Turin. L’Italien a livré une bataille acharnée avec Félix Auger‐Aliassime à la Race, et c’est finalement un coup de pouce du destin qui lui permet de jouer le tournoi des maîtres. Une grande fierté, bien évidemment, mais comme il l’a reconnu en conférence de presse, un bien lourd fardeau également, qui l’a empêché de prendre du plaisir sur le court ces derniers temps.
« Après les quarts de finale à New York, l’objectif de la finale a commencé à se concrétiser : j’avais pris une bonne avance sur Auger‐Aliassime, même si cela n’a finalement pas suffi. À ce stade de la saison, la fatigue, physique et mentale, se fait sentir pour tout le monde. Je me suis beaucoup investi pour atteindre ces finales, peut‐être même trop, et pour une raison ou une autre, je n’ai pas pris de plaisir à certaines choses. Je me suis peut‐être mis trop de pression lors de certains tournois. », a déclaré l’Italien, qui affronte Taylor Fritz aujourd’hui pour son premier match au Masters.
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 11:15