AccueilATPATP FinalsLorenzo Musetti, qualifié de dernière minute pour le Masters : « Je...
ATP Finals

Lorenzo Musetti, qualifié de dernière minute pour le Masters : « Je me suis peut‐être beau­coup trop investi pour atteindre ces finales, et pour une raison ou une autre, je n’ai pas pris de plaisir à certaines choses »

Thomas S
Par Thomas S

-

317
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Lorenzo Musetti a profité du forfait de Novak Djokovic pour pouvoir disputer le Masters de Turin. L’Italien a livré une bataille acharnée avec Félix Auger‐Aliassime à la Race, et c’est fina­le­ment un coup de pouce du destin qui lui permet de jouer le tournoi des maîtres. Une grande fierté, bien évidem­ment, mais comme il l’a reconnu en confé­rence de presse, un bien lourd fardeau égale­ment, qui l’a empêché de prendre du plaisir sur le court ces derniers temps.

« Après les quarts de finale à New York, l’ob­jectif de la finale a commencé à se concré­tiser : j’avais pris une bonne avance sur Auger‐Aliassime, même si cela n’a fina­le­ment pas suffi. À ce stade de la saison, la fatigue, physique et mentale, se fait sentir pour tout le monde. Je me suis beau­coup investi pour atteindre ces finales, peut‐être même trop, et pour une raison ou une autre, je n’ai pas pris de plaisir à certaines choses. Je me suis peut‐être mis trop de pres­sion lors de certains tour­nois. », a déclaré l’Italien, qui affronte Taylor Fritz aujourd’hui pour son premier match au Masters.

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 11:15

Article précédent
Alcaraz révèle les secrets de sa moti­va­tion intacte : « Il s’agis­sait de réaliser ce dont j’avais besoin, surtout en dehors du court, pour rester motivé et enthou­siaste pendant la saison en salle »
Article suivant
Ben Shelton amer après sa défaite contre Zverev : « Un joueur avec un service comme le mien aurait dû conclure ce set… Mais le problème, c’est plutôt les choix que je fais après »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.