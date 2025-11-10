Lorenzo Musetti a profité du forfait de Novak Djokovic pour pouvoir disputer le Masters de Turin. L’Italien a livré une bataille acharnée avec Félix Auger‐Aliassime à la Race, et c’est fina­le­ment un coup de pouce du destin qui lui permet de jouer le tournoi des maîtres. Une grande fierté, bien évidem­ment, mais comme il l’a reconnu en confé­rence de presse, un bien lourd fardeau égale­ment, qui l’a empêché de prendre du plaisir sur le court ces derniers temps.

« Après les quarts de finale à New York, l’ob­jectif de la finale a commencé à se concré­tiser : j’avais pris une bonne avance sur Auger‐Aliassime, même si cela n’a fina­le­ment pas suffi. À ce stade de la saison, la fatigue, physique et mentale, se fait sentir pour tout le monde. Je me suis beau­coup investi pour atteindre ces finales, peut‐être même trop, et pour une raison ou une autre, je n’ai pas pris de plaisir à certaines choses. Je me suis peut‐être mis trop de pres­sion lors de certains tour­nois. », a déclaré l’Italien, qui affronte Taylor Fritz aujourd’hui pour son premier match au Masters.