Une semaine après avoir annoncé sa retraite des courts qui inter­viendra à l’issue de l’Open d’Australie en janvier prochain, John Millman a accordé une inter­view au quoti­dien The Age dans laquelle il est notam­ment revenu sur sa fameuse victoire face à Roger Federer en huitièmes de finale de l’US Open 2018.

« C’était un moment spécial pour moi, qui a renforcé ma répu­ta­tion ici en Australie. Le tennis n’est vrai­ment télé­visé qu’un mois par an, en janvier, et les Australiens ne réalisent proba­ble­ment pas à quel point ce sport est mondial et impor­tant. Je n’avais pas encore réalisé à l’époque que je devrais parler beau­coup de Roger pendant des années, mais c’est un bon souvenir et une expé­rience que je préfé­rais évidem­ment vivre plutôt que de ne pas la vivre. »