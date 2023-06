Interrogé par le quoti­dien argentin La Nacion, José Luis Clerc a bien voulu décrire le jeu de Novak. Pour lui, sa plus grande qualité reste sa capa­cité à

« C’est un joueur très dange­reux, capable de se réin­venter à tout moment. Il peut vous donner une chance, comme cela s’est produit dans le premier set de la finale de Roland Garros contre Casper Ruud, mais ensuite il a repris le break, dans le tie‐break il l’a fait exploser et n’a jamais lâché le match. C’est très diffi­cile de dominer Djokovic dans un tournoi du Grand Chelem parce qu’il faut jouer parfai­te­ment pour remporter trois sets. Parfois, il baisse un peu de régime, puis il se reprend, et les points les plus impor­tants sont ceux qu’il joue le mieux ».