Dans un entretien accordé à Sport1.de, le champion allemand qui a une dérogation pour pouvoir s’entraîner en tant que professionnel du sport préfère pour l’instant faire l’impasse et continuer à « buller » : « Bien sûr, il y a des restrictions et les effets du virus sont vraiment terribles. Pour l’instant malgré mon statut, j’aime pouvoir vivre une vie quotidienne avec ma femme que je n’ai jamais eue auparavant. C’est pour cela que je ne me suis pas réentraîné et que je ne fais pas grand chose à l’extérieur à part promener mon chien. Quand j’en serai plus sur une éventuelle reprise alors il sera temps de faire une vraie programmation »