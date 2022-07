Kyrgios : « Djokovic, Federer, Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant. Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem »

Nick Kyrgios n’a pas seule­ment cham­brer Benoît Paire et tacler Stefanos Tsitsipas lors du live Instagram orga­nisé par le tournoi de Washington, avec Prakash Amritraj et Jack Sock. L’Australien est aussi revenu sur son parcours à Wimbledon en souli­gnant l’im­por­tance de la force mentale durant les tour­nois du Grand Chelem.

« Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem. Novak, Federer et Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect main­te­nant. Vous pouvez perdre un Grand Chelem en un jour, mais vous ne pouvez pas en gagner un en un jour. C’est telle­ment long. Vous jouez un match et vous avez un jour de repos, puis vous jouez à nouveau et vous avez un jour de repos, il faut avoir la capa­cité mentale de conti­nuer à faire les mêmes choses encore et encore pendant deux semaines au plus haut niveau. Il y a telle­ment de choses diffé­rentes, d’élé­ments intan­gibles. Vous pouvez vous sentir malade un jour, comme je l’ai été avant de jouer contre Krajinovic. Votre corps vous fait mal, menta­le­ment, c’est dur. Je n’ai pas pu dormir pendant deux jours après le retrait de Rafa. Physiquement, je me sentais bien, mais menta­le­ment… », a avoué Kyrgios.