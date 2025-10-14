AccueilATPKyrgios veut encore y croire : "Je participerai probablement à l'Open d'Australie...
ATP

Kyrgios veut encore y croire : « Je parti­ci­perai proba­ble­ment à l’Open d’Australie d’une manière ou d’une autre »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

179

L’Australien ne veut pas encore dire stop mais il n’en n’est pas loin car on a pas l’im­pres­sion qu’il soit dans une vraie optique de retour à la compétition.

« Je m’en­traîne presque tous les jours et je joue. Je ne parti­cipe tout simple­ment pas à des compé­ti­tions. Le calen­drier des tour­nois est presque terminé, mais je me prépare pour quelques événe­ments . Je sais que j’ar­rive au bout de ma carrière de tennis, surtout avec toutes ces bles­sures et ces imprévus, comme ne pas pouvoir subir une nouvelle opéra­tion qui m’empêcherait de jouer pendant six ou neuf mois . Il ne faut pas en arriver au point de détester son métier ou ce qu’on fait. Quand on entre sur le terrain et qu’on ne peut même pas s’en­traîner sans ressentir de la douleur,  ça laisse un goût amer. Je parti­ci­perai proba­ble­ment à l’Open d’Australie d’une manière ou d’une autre »
 

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 11:09

Article précédent
L’arrivée « triom­phale » et drôle de Valentin Vacherot à l’aéroport…
Article suivant
Jean‐René Lisnard regrette déjà Monfils : « Gaël fait le spec­tacle mais ce n’est pas du fake comme certains. Aujourd’hui, il n’y a pas d’équi­valent mais Carlos Alcaraz dans un autre registre dégage aussi quelque chose d’unique »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.