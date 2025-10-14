L’Australien ne veut pas encore dire stop mais il n’en n’est pas loin car on a pas l’impression qu’il soit dans une vraie optique de retour à la compétition.
« Je m’entraîne presque tous les jours et je joue. Je ne participe tout simplement pas à des compétitions. Le calendrier des tournois est presque terminé, mais je me prépare pour quelques événements . Je sais que j’arrive au bout de ma carrière de tennis, surtout avec toutes ces blessures et ces imprévus, comme ne pas pouvoir subir une nouvelle opération qui m’empêcherait de jouer pendant six ou neuf mois . Il ne faut pas en arriver au point de détester son métier ou ce qu’on fait. Quand on entre sur le terrain et qu’on ne peut même pas s’entraîner sans ressentir de la douleur, ça laisse un goût amer. Je participerai probablement à l’Open d’Australie d’une manière ou d’une autre »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 11:09