Jean‐René Lisnard regrette déjà Monfils : « Gaël fait le spec­tacle mais ce n’est pas du fake comme certains. Aujourd’hui, il n’y a pas d’équi­valent mais Carlos Alcaraz dans un autre registre dégage aussi quelque chose d’unique »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

11

Pour le dernier numéro de We Love Tennis Magazine de l’année, on vous prépare une belle surprise autour de la « Monf ». On a donc pris le temps d’aller inter­roger des témoins qui sont porches de WeLovetennis, c’est bien sûr le cas de « JR » qui inter­vient souvent sur notre site web.

Pour JR, la futur retraite de Gaël est une mauvaise nouvelle pour le monde du tennis.

« Tout le monde sait qu’avec Gaël, il peut toujours se passer des choses. Il est toujours spec­ta­cu­laire. Aujourd’hui, il n’y pas d’équi­valent mais Carlos Alcaraz dans un autre registre dégage quelque chose d’unique égale­ment. C’est un mec simple et authen­tique, Il fait le spec­tacle de façon natu­relle, ce n’est pas du fake comme certains. De toute façon depuis quelques années on perd des joueurs charis­ma­tiques qui ont apporté énor­mé­ment au tennis. On est main­te­nant dans un creux. Le circuit est trop lisse, il est robo­tisé, on a pas le tennis des années 90 ou 2000, ça manque de punch et de caractère »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 11:38

