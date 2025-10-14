Pour le dernier numéro de We Love Tennis Magazine de l’année, on vous prépare une belle surprise autour de la « Monf ». On a donc pris le temps d’aller interroger des témoins qui sont porches de WeLovetennis, c’est bien sûr le cas de « JR » qui intervient souvent sur notre site web.
Pour JR, la futur retraite de Gaël est une mauvaise nouvelle pour le monde du tennis.
« Tout le monde sait qu’avec Gaël, il peut toujours se passer des choses. Il est toujours spectaculaire. Aujourd’hui, il n’y pas d’équivalent mais Carlos Alcaraz dans un autre registre dégage quelque chose d’unique également. C’est un mec simple et authentique, Il fait le spectacle de façon naturelle, ce n’est pas du fake comme certains. De toute façon depuis quelques années on perd des joueurs charismatiques qui ont apporté énormément au tennis. On est maintenant dans un creux. Le circuit est trop lisse, il est robotisé, on a pas le tennis des années 90 ou 2000, ça manque de punch et de caractère »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 11:38