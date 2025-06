La raison pour laquelle Nick Kyrgios ne sera pas consul­tant pour la BBC cette année à Wimbledon (30 juin au 13 juillet) reste la même que celle qui avait discré­dité le média l’année dernière selon Le Telegraph : l’aveu d’avoir agressé son ex‐conjointe deux ans auparavant.

Bien que les charges à son encontre aient été aban­don­nées, cet évène­ment aurait pu, ou dû, inter­peller la chaîne natio­nale, en vain. Leur expli­ca­tion en 2024 dans un commu­niqué pour justi­fier l’emploi de l’Australien comme consultant :

« Nous ne caution­nons en aucun cas ses actions ou compor­te­ments anté­rieurs, sur et en dehors du court, et il est employé pour partager ses opinions sur le tennis unique­ment. Il a fourni des services simi­laires à d’autres grands diffu­seurs spor­tifs au cours des derniers mois. Le processus judi­ciaire dans lequel il a été impliqué est terminé, est bien docu­menté et il en a parlé publiquement. »

Mais cette année, la BBC est revenue sur la teneur de sa déci­sion, évin­çant ainsi le joueur profes­sionnel, en raison des trop nombreuses critiques reçues à l’issue de son embauche un an plus tôt, dont celle de Caroline Nokes, alors prési­dente du comité des femmes et de l’égalité.

« La BBC devrait avoir honte de cette nomination. »

Un retour­ne­ment de situa­tion inat­tendu donc de la part de la BBC, mais préfé­rable pour la cause fémi­nine ainsi que la répu­ta­tion du média Britannique et du tournoi, qui ne verra pas non plus le tennisman de 30 ans fouler ses terrains en raison d’une blessure.