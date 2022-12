La décep­tion de Nick Kyrgios après sa défaite contre Karen Khachanov en quarts de finale de l’US Open, en septembre dernier, voulait dire beau­coup. Le fina­liste du dernier Wimbledon a l’ob­jectif clair de gagner un titre du Grand Chelem. L’accomplissement ultime qui l’en­verra peut‐être à la retraite, à en croire ses dernières déclarations.

A trois semaines du début de l’Open d’Australie (16 au 29 janvier 2023), le natif de Canberra ressent déjà une pres­sion parti­cu­lière. Il s’est confié à Eurosport.

« Je suis épuisé. C’est stres­sant. Plus vous gagnez, plus vous avez de succès, plus vous avez d’exi­gences en dehors du court. Les gens attendent davan­tage de vous. Pour être honnête, je me prépare à vivre deux semaines épui­santes. Mais je dois inté­rio­riser tout ça et me dire que c’est juste un autre tournoi. Il est évident que c’est beau­coup plus qu’un simple tournoi pour beau­coup de gens autour de moi. Je ne veux pas me mettre trop de pres­sion. Je ne suis qu’un être humain donc je ne peux pas en supporter trop. J’ai environ trois semaines d’ici là pour remettre mon corps en état, pour améliorer mon jeu et pour me sentir bien. Je n’ai même pas hâte d’être avant l’Open d’Australie, j’ai juste hâte d’être après, j’ai envie que ça se termine. Je sais à quel point c’est stres­sant pour moi d’être sous les projec­teurs. Même mes jours de repos sont stres­sants. Je vais proba­ble­ment jouer en double. J’ai vrai­ment hâte que tout cela se termine. Il y a un peu d’ex­ci­ta­tion, mais pour être honnête, c’est proba­ble­ment 95% de stress et 5% d’excitation. »