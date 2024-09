C’est avec un très beau message posté sur son compte Instagram que Pablo Cuevas a annoncé ce mercredi 24 septembre 2024 la fin de sa très belle carrière.

Après n’avoir disputé que deux petits matchs en 2024 dont le dernier fin août lors des quali­fi­ca­tions de l’US Open où il était invité, l’Uruguayen de 38 ans a donc tiré sa révérence.

Lauréat de six titres en carrière dont le plus beau décoché sur l’ATP 500 de Rio de Janeiro en 2016, Pablo restera surtout dans les mémoires pour son tennis créatif et ses coups de génie.

L’adieu d’un artiste au revers à une main soyeux et au toucher de balle précieux.

« Ce voyage a commencé par des rêves… avec l’in­no­cence d’un enfant qui voulait devenir joueur de tennis. Du kayak sur le fleuve Uruguay au Philippe Chatrier, combien d’ex­pé­riences marquantes… la réalité a dépassé les rêves. Le tennis a été plus qu’un sport, il a été ma passion, ma moti­va­tion quoti­dienne, et la raison pour laquelle je me suis levé chaque matin avec le désir d’être meilleur. Entre‐temps, j’ai tout connu, des résul­tats spec­ta­cu­laires aux tempêtes où le temps semblait ralentir et où l’in­cer­ti­tude était totale. Le sport, comme la vie, vous surprend et vous devez souvent choisir avec plus de doutes que de certi­tudes. Mais ce dont je n’ai jamais douté, c’est de la chance que j’ai eue en plus de 20 ans de carrière. Combien de voyages et d’en­droits, combien de personnes rencon­trées en dehors du court, et quels joueurs extra­or­di­naires sur le court – Federer, Nadal, Djokovic, pour n’en citer que quelques‐uns de cette merveilleuse époque. Tout ce que j’ai appris et le bonheur avec lequel j’ai traversé ce voyage, semaine après semaine, construi­sant et démon­tant le sac, de tournoi en tournoi, toujours avec l’illu­sion intacte.

Papa et maman, merci de m’avoir donné la liberté de choisir et de m’avoir soutenu incon­di­tion­nel­le­ment. Sans vous, tout cela n’au­rait jamais commencé. Felipe et Ana, merci de m’avoir consacré ce qu’il y a de plus précieux : votre temps, pour investir des heures de qualité dans mon rêve. J’ai dû vivre avec des bles­sures tout au long de ma carrière, grâce aux diffé­rents méde­cins qui ont été déci­sifs. À tous ceux qui étaient dans la boîte, merci de m’avoir guidé et d’avoir toujours exigé le meilleur de moi, je ne leur ai pas faci­lité la tâche. Jusqu’au dernier match, j’ai reçu des messages de vous tous, et même si j’étais loin, je connais vos efforts pour suivre les matchs, les célé­bra­tions devant la télé­vi­sion ou partout où il y avait une image. Toute cette bonne énergie m’est toujours parvenue et je tiens à vous remer­cier. J’arrive à la fin, mais je conti­nuerai à être liée au tennis, parce que je l’aime, et ce serait très injuste pour lui si je ne pouvais pas partager tout ce que j’ai appris au cours de ce voyage inou­bliable. Alfonsina, Antonia et Clarita ont la prio­rité après m’avoir accom­pa­gnée incon­di­tion­nel­le­ment et m’avoir encou­ragée chaque jour, où que nous soyons. Je suis enthou­siaste à l’idée de ce qui va suivre, de l’im­mé­dia­teté et des nouvelles oppor­tu­nités qui ne manque­ront pas de se présenter. C’est tout, mes amis ! »