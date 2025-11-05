AccueilATPL'ATP dévoile son nouveau logo : "Bienvenue dans le futur"
L’ATP dévoile son nouveau logo : « Bienvenue dans le futur »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

74

« Bienvenue dans le futur », a écrit l’ATP au moment de dévoiler, cette fin de saison 2025 et à quelques jours du Masters de Turin (9 au 16 novembre), un nouveau logo, dont voici le résultat : 

« Le tennis est en constante évolu­tion. Pour suivre le rythme de notre base mondiale de fans, nous devons raconter notre histoire avec créa­ti­vité et énergie. Notre nouvelle iden­tité capture le drame, la préci­sion et l’élan du Tour, en connec­tant avec les fans d’au­jourd’hui tout en inspi­rant la prochaine géné­ra­tion qui découvre le tennis pour la première fois », a expliqué le PDG de l’ATP, Eno Polo. 

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 15:40

