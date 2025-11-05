« Bienvenue dans le futur », a écrit l’ATP au moment de dévoiler, cette fin de saison 2025 et à quelques jours du Masters de Turin (9 au 16 novembre), un nouveau logo, dont voici le résultat :
Evolution over the years : https://t.co/hPk4rPPqKo pic.twitter.com/TDUkrYyd1t— José Morgado (@josemorgado) November 5, 2025
« Le tennis est en constante évolution. Pour suivre le rythme de notre base mondiale de fans, nous devons raconter notre histoire avec créativité et énergie. Notre nouvelle identité capture le drame, la précision et l’élan du Tour, en connectant avec les fans d’aujourd’hui tout en inspirant la prochaine génération qui découvre le tennis pour la première fois », a expliqué le PDG de l’ATP, Eno Polo.
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 15:40