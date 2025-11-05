Alors qu’elle a décidé de mettre sa carrière en pause au mois de juillet dernier, Ons Jabeur a pris la parole au micro de Sky Sports pour dénoncer un calendrier jugé « surchargé », comme d’autres joueuses et joueurs l’ont fait avant elle, à l’image de Carlos Alcaraz.
« Le calendrier est en train de tuer tout le monde. Je ne suis pas la première à arrêter de jouer. J’ai vu Haddad Maia s’arrêter, Svitolina aussi. C’est difficile. J’espère que la communauté du tennis nous écoutera et réduira la durée de certains tournois. Je pense que c’est plutôt une accumulation de tournois, par exemple à Doha et à Dubaï. C’est mon préféré et je veux y jouer, mais deux WTA 1000 d’affilée ? C’est trop. Et j’ai l’impression qu’ils veulent en ajouter d’autres. »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 16:19