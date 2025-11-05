Alors qu’elle a décidé de mettre sa carrière en pause au mois de juillet dernier, Ons Jabeur a pris la parole au micro de Sky Sports pour dénoncer un calen­drier jugé « surchargé », comme d’autres joueuses et joueurs l’ont fait avant elle, à l’image de Carlos Alcaraz.

« Le calen­drier est en train de tuer tout le monde. Je ne suis pas la première à arrêter de jouer. J’ai vu Haddad Maia s’ar­rêter, Svitolina aussi. C’est diffi­cile. J’espère que la commu­nauté du tennis nous écou­tera et réduira la durée de certains tour­nois. Je pense que c’est plutôt une accu­mu­la­tion de tour­nois, par exemple à Doha et à Dubaï. C’est mon préféré et je veux y jouer, mais deux WTA 1000 d’af­filée ? C’est trop. Et j’ai l’im­pres­sion qu’ils veulent en ajouter d’autres. »