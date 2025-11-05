AccueilATPFederer, Nadal ou Djokovic pour le GOAT, Becker n'hésite pas non plus...
Federer, Nadal ou Djokovic pour le GOAT, Becker n’hé­site pas non plus : « C’est évident »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Invité du dernier épisode du podcast « High Performance », dont les propos ont été relayés par Eurosport Espagne, Boris Becker a été inter­rogé sur le fameux débat du GOAT (le plus grand joueur de tous les temps).

Sans réelle surprise, l’Allemand a tranché en faveur de Novak Djokovic, qu’il a entraîné entre 2014 et 2016.

« Novak Djokovic est le meilleur joueur de l’his­toire, évidem­ment », a répondu Becker.

Également invité à s’ex­primer sur le sujet cette semaine, Stanislas Wawrinka n’a pas non plus hésité long­temps.

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 16:57

