Invité du dernier épisode du podcast « High Performance », dont les propos ont été relayés par Eurosport Espagne, Boris Becker a été interrogé sur le fameux débat du GOAT (le plus grand joueur de tous les temps).
Sans réelle surprise, l’Allemand a tranché en faveur de Novak Djokovic, qu’il a entraîné entre 2014 et 2016.
« Novak Djokovic est le meilleur joueur de l’histoire, évidemment », a répondu Becker.
Également invité à s’exprimer sur le sujet cette semaine, Stanislas Wawrinka n’a pas non plus hésité longtemps.
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 16:57