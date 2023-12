Novak Djokovic a enre­gistré une vidéo à côté du sapin de Noël dans laquelle il souhaite en profite pour souhaiter en avance une belle année à ses « follo­wers ». Et le numéro 1 mondial fait égale­ment passer un message pacifiste.

« Joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent. Je vous souhaite égale­ment une très bonne année, qui arrive dans quelques jours ! J’espère que tous vos rêves se réali­se­ront en 2024 ! Personnellement, je souhaite un monde plus paci­fique, un monde avec plus de compré­hen­sion, d’amour et de compas­sion ! J’espère que nous vivrons de merveilleux moments de tennis dans le monde entier. Nous entrons dans la nouvelle année 2024 ! Tous mes vœux de réussite. »