Le message impor­tant de Rafael Nadal : « Je partage cette alerte, ce qui est inha­bi­tuel pour moi sur les réseaux sociaux, mais je pense que c’est nécessaire »

Thomas S
Par Thomas S

Avec le déve­lop­pe­ment de l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle, de plus en plus d’ar­naques émergent sur internet ciblant les fans de certaines célébrités. 

C’est notam­ment le cas de Rafael Nadal, qui a tenu à mettre en garde son immense commu­nauté via un message d’alerte publié sur ses réseaux sociaux. 

« Bonjour à tous. Je partage cette alerte, ce qui est inha­bi­tuel pour moi sur les réseaux sociaux, mais je pense que c’est néces­saire. Mon équipe et moi avons iden­tifié des vidéos falsi­fiées circu­lant sur certaines plate­formes, créées avec l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle, où quel­qu’un semble me ressem­bler et parler comme moi. Ces vidéos promeuvent des conseils ou des offres d’in­ves­tis­se­ment qui ne viennent pas de moi. Elles font partie d’un stra­ta­gème publi­ci­taire trom­peur. Soyez prudents : je n’ai ni créé ni approuvé un tel contenu. Merci pour votre soutien ! »

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 13:45

