Avec le développement de l’intelligence artificielle, de plus en plus d’arnaques émergent sur internet ciblant les fans de certaines célébrités.
C’est notamment le cas de Rafael Nadal, qui a tenu à mettre en garde son immense communauté via un message d’alerte publié sur ses réseaux sociaux.
Hola a todos,— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025
Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario.
Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz.
En…
« Bonjour à tous. Je partage cette alerte, ce qui est inhabituel pour moi sur les réseaux sociaux, mais je pense que c’est nécessaire. Mon équipe et moi avons identifié des vidéos falsifiées circulant sur certaines plateformes, créées avec l’intelligence artificielle, où quelqu’un semble me ressembler et parler comme moi. Ces vidéos promeuvent des conseils ou des offres d’investissement qui ne viennent pas de moi. Elles font partie d’un stratagème publicitaire trompeur. Soyez prudents : je n’ai ni créé ni approuvé un tel contenu. Merci pour votre soutien ! »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 13:45