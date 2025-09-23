AccueilWTAJustine Henin : "J'entendais souvent : elle est vraiment trop petite pour...
Justine Henin : « J’entendais souvent : elle est vrai­ment trop petite pour devenir une championne »

Invitée du podcast Tennis Insider Club animé par Caroline Garcia, Justine Henin a parlé de sa carrière pendant plus d’une heure. 

Dans le teaser proposé par Caro, Justine évoque un souvenir pesant. En effet, elle a souvent entendu qu’elle était trop petite pour devenir une championne.

Comme elle l’ex­plique aussi, il est facile pour elle aujourd’hui d’avoir un certain recul car elle a fina­le­ment atteint ses objec­tifs : sept fois lauréate en Grand Chelem et numéro 1 mondiale. 

Aujourd’hui consul­tante de qualité, la Belge révèle aussi que la vie est belle sans le tennis. 

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 13:13

