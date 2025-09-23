Invitée du podcast Tennis Insider Club animé par Caroline Garcia, Justine Henin a parlé de sa carrière pendant plus d’une heure.

Dans le teaser proposé par Caro, Justine évoque un souvenir pesant. En effet, elle a souvent entendu qu’elle était trop petite pour devenir une championne.

Comme elle l’ex­plique aussi, il est facile pour elle aujourd’hui d’avoir un certain recul car elle a fina­le­ment atteint ses objec­tifs : sept fois lauréate en Grand Chelem et numéro 1 mondiale.

New episode out now with 7x Grand Slam Champion Justine Henin.

An inti­mate conver­sa­tion where Justine shared her story of resi­lience, loss, an unsha­kable belief in herself and her ulti­mate success. You can’t miss this one !



Aujourd’hui consul­tante de qualité, la Belge révèle aussi que la vie est belle sans le tennis.