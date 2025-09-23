Invitée du podcast Tennis Insider Club animé par Caroline Garcia, Justine Henin a parlé de sa carrière pendant plus d’une heure.
Dans le teaser proposé par Caro, Justine évoque un souvenir pesant. En effet, elle a souvent entendu qu’elle était trop petite pour devenir une championne.
Comme elle l’explique aussi, il est facile pour elle aujourd’hui d’avoir un certain recul car elle a finalement atteint ses objectifs : sept fois lauréate en Grand Chelem et numéro 1 mondiale.
New episode out now with 7x Grand Slam Champion Justine Henin.— Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) September 22, 2025
An intimate conversation where Justine shared her story of resilience, loss, an unshakable belief in herself and her ultimate success. You can’t miss this one !
Youtube : https://t.co/v9U0VHwFf9
Spotify:… pic.twitter.com/VcLaBP7wpE
Aujourd’hui consultante de qualité, la Belge révèle aussi que la vie est belle sans le tennis.
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 13:13