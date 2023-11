Tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Sofia sur lequel il va affronter Jack Draper dans un très beau duel pour son entrée en lice ce mercredi, Lorenzo Musetti, en marge de l’évè­ne­ment bulgare, a parti­cipé à une rencontre avec des enfants qui ont pu lui poser quelques questions.

Et lorsque l’un d’entre eux lui a demandé quel joueur l’avait inspiré, il n’a pas hésité longtemps.

« J’ai eu la chance de rencon­trer Roger Federer et de m’en­traîner avec lui. Et je peux vous dire que c’était une sorte d’ob­jectif à atteindre et de rêve à réaliser. J’espère que vous pourrez réaliser vos rêves à l’avenir. »