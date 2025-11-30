L’ancien prépa­ra­teur physique de Novak est main­te­nant au chevet de Rune, et il espère vrai­ment pouvoir « trans­formé » le Danois qui n’est pas assez cohé­rent « biomé­ca­ni­que­ment » comme il l’a expliqué à nos confrères d’Ubitennis.

« Holger a un poten­tiel énorme. Explosif, coor­donné, avec un instinct naturel très déve­loppé. Mais il a tendance à dépenser beau­coup d’énergie en excès, surtout quand ce n’est pas néces­saire . Le premier défi a donc été de l’aider à la gérer. Nous avons rétabli l’ordre. D’abord dans la gestion de la charge, puis dans la qualité des mouve­ments. Holger a toujours tendance à se donner à fond, mais pour récu­pérer, il faut de la disci­pline : progres­sion, inten­sité contrôlée, respect du temps. Parfois, il est judi­cieux de le ralentir »