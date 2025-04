Longuement inter­rogé par nos confrères de Puntodebreak avant son élimi­na­tion dès le premier tour du Masters 1000 de Madrid face au Français, Benjamin Bonzi, Marin Cilic, après avoir évoqué la diffé­rence entre l’an­cienne et la nouvelle géné­ra­tion et désigné son favori entre Alcaraz et Sinner, a égale­ment abordé le fameux sujet du GOAT.

Et si le Croate a d’abord pris des pincettes, il s’est fina­le­ment rendu à l’évi­dence, bien aidé pour notre confrère. Extraits.

Journaliste : « Qui est le GOAT ?

Marin Cilic : Le GOAT ? […] Question suivante (rires).

Journaliste : C’est Novak.

Cilic : Oui, c’est vrai, abso­lu­ment.

Journaliste : Avec les chiffres en main…

Cilic : C’est vrai, mais j’ai beau­coup de respect pour Roger et Rafa. Au final, on parle de 24, 22 et 20 tour­nois du Grand Chelem, les trois sont impressionnants. »