Ancien 8e joueur mondial et double fina­liste en Grand Chelem, Mark Philippoussis s’est récem­ment exprimé sur le podcast de l’Open d’Australie. Interrogé sur la nouvelle géné­ra­tion incarnée par Carlos Alcaraz Jannik Sinner, l’Australien s’est dit rassuré après les retraites de Roger Federer et Rafael Nadal.

« Tout à fait. Il y a Sinner et Alcaraz, et chaque fois que ces deux‐là s’af­frontent, j’ai l’im­pres­sion qu’ils sont d’in­croyables ambas­sa­deurs de ce sport. Nous avons de la chance de les avoir, car je pense que nous étions un peu inquiets lorsque Rafa et Federer ont pris leur retraite et que Djokovic, espérons‐le, sera encore là pendant un an, mais avoir deux person­na­lités comme elles qui jouent un rôle incroyable dans le tennis, c’est formi­dable. J’aime regarder les matchs. Je me suis assis pour regarder la Coupe Davis ce week‐end et malheu­reu­se­ment, le résultat n’était pas celui que nous espé­rions, mais je suis resté scotché à mon télé­vi­seur pour regarder ça, donc j’ap­précie vrai­ment, surtout quand certains joueurs s’affrontent. »