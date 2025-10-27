Ancien 8e joueur mondial et double finaliste en Grand Chelem, Mark Philippoussis s’est récemment exprimé sur le podcast de l’Open d’Australie. Interrogé sur la nouvelle génération incarnée par Carlos Alcaraz Jannik Sinner, l’Australien s’est dit rassuré après les retraites de Roger Federer et Rafael Nadal.
« Tout à fait. Il y a Sinner et Alcaraz, et chaque fois que ces deux‐là s’affrontent, j’ai l’impression qu’ils sont d’incroyables ambassadeurs de ce sport. Nous avons de la chance de les avoir, car je pense que nous étions un peu inquiets lorsque Rafa et Federer ont pris leur retraite et que Djokovic, espérons‐le, sera encore là pendant un an, mais avoir deux personnalités comme elles qui jouent un rôle incroyable dans le tennis, c’est formidable. J’aime regarder les matchs. Je me suis assis pour regarder la Coupe Davis ce week‐end et malheureusement, le résultat n’était pas celui que nous espérions, mais je suis resté scotché à mon téléviseur pour regarder ça, donc j’apprécie vraiment, surtout quand certains joueurs s’affrontent. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 16:16