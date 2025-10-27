AccueilATPATP - Rolex Paris MastersValentin Vacherot : "Qu'est-ce que ça fait de battre Novak Djokovic ?...
ATP - Rolex Paris Masters

Valentin Vacherot : « Qu’est‐ce que ça fait de battre Novak Djokovic ? Ils ne sont pas beau­coup à l’avoir fait. C’est… Je n’ai pas les mots »

De passage sur le plateau de Stade 2 ce dimanche pour revenir sur son impro­bable sacre sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot est notam­ment revenu sur sa victoire face à Novak Djokovic en demi‐finales. 

Et même deux semaines après, le Monégasque a du mal à trouver les mots pour décrire un tel exploit. 

Qu’est‐ce que ça fait de battre Novak Djokovic ? Parce que je pense qu’ils ne sont pas nombreux à l’avoir fait.
Non, ils ne sont pas nombreux. C’est… Je n’ai pas les mots. Évidemment, énor­mé­ment d’émo­tions. Déjà rien que de rentrer sur le court face à Novak Djokovic, qui est l’homme le plus titré en Grand Chelem, d’être en face et surtout de bien pouvoir riva­liser et de gagner à la fin. C’est sûr que c’est quelque chose que je n’ou­blierai jamais.

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 16:56

