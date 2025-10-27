De passage sur le plateau de Stade 2 ce dimanche pour revenir sur son impro­bable sacre sur le Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot est notam­ment revenu sur sa victoire face à Novak Djokovic en demi‐finales.

Et même deux semaines après, le Monégasque a du mal à trouver les mots pour décrire un tel exploit.

🎾 #Stade2 « J’ai pas les mots«



Vainqueur de Novak Djokovic en 1⁄ 2 finale du Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot a encore du mal à mettre des mots sur cette victoire en deux sets 💥



Qu’est‐ce que ça fait de battre Novak Djokovic ? Parce que je pense qu’ils ne sont pas nombreux à l’avoir fait.

Non, ils ne sont pas nombreux. C’est… Je n’ai pas les mots. Évidemment, énor­mé­ment d’émo­tions. Déjà rien que de rentrer sur le court face à Novak Djokovic, qui est l’homme le plus titré en Grand Chelem, d’être en face et surtout de bien pouvoir riva­liser et de gagner à la fin. C’est sûr que c’est quelque chose que je n’ou­blierai jamais.