Grand carac­té­riel lors­qu’il était encore joueur, John McEnroe semble se recon­naître en Nick Kyrgios. S’exprimant pour un podcast sur la BBC, le consul­tant a reconnu avoir tenté d’aider à plusieurs reprises l’Australien.

« Je lui ai demandé à de nombreuses reprises de passer à mon appar­te­ment pour bavarder, prendre une bière, et essayer de l’amener à l’en­droit où il devrait être. Non pas que je sois le gars qui va pouvoir le faire, mais j’es­père avoir un certain impact parce que je comprends beau­coup plus de ce qui se passe dans la tête d’un joueur de tennis plus que la plupart. Il se trouve qu’il est un garçon formi­dable à bien des égards. Il est très apprécié dans les vestiaires et il fait beau­coup de travail cari­tatif. Mais il a des démons, d’une certaine manière. »