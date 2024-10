Comme le souligne nos confrères d’Eurosport Allemagne, Sascha Zverev vient de faire son entrée dans le Top 5 des joueurs de l’his­toire ayant gagné le plus d’argent dans une carrière alors même que le joueur alle­mand n’a pas gagné de tour­nois du Grand Chelem. Ce clas­se­ment se base unique­ment sur le prize money.

Alexander est donc devancé par Novak Djokovic (184 480 269 de dollars), de Rafael Nadal (134 946 100 $), Roger Federer (130 594 339 $) et Andy Murray (64 687 542 $). Cette année, Zverev, avec ces 44 836 889 $ de gains a dépassé une autre légende du tennis, un certain Pete Sampras.

Pour bien comprendre ce clas­se­ment, il faut évidem­ment y inclure l’idée de l’in­fla­tion et de l’ex­plo­sion des prize money sur le circuit professionnel.

On peut aussi penser que vu la vitesse à laquelle Sinner et Alcaraz remportent les titres, il se pour­rait bien que l’Italien et l’Espagnol viennent aussi bous­culer cette hiérarchie.