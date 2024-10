Lors de son inter­view accordée à Tennis Majors, en marge de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou) à Francfort, Gaël Monfils (38 ans) s’est exprimé sur son avenir.

« J’espère me sentir bien l’année prochaine. C’est une année impor­tante dans cette fin de carrière, je vais me fixer des objec­tifs qui vont définir la suite, savoir si je continue ou si j’arrête. Pour le moment je prends toujours autant de plaisir sur le court et à faire les efforts néces­saires pour me main­te­nant à ce niveau. »