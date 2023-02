Très discrète dans les médias depuis la fin défi­ni­tive de sa carrière profes­sion­nelle en 2003, Monica Seles reste malgré tout une obser­va­trice atten­tive de l’ac­tua­lité de son sport. Récemment inter­rogée sur le niveau actuel du circuit masculin, l’an­cienne numéro une mondiale a tenu à insister sur un certain Carlos Alcaraz.

« La façon dont il a joué en 2022… J’ai eu la chance de le voir jouer en personne au tournoi d’Indian Wells contre Rafael Nadal et j’ai été épous­tou­flée par son inten­sité ainsi que par la concen­tra­tion dont il faisait preuve à un si jeune âge – et il jouait contre quel­qu’un qui est proba­ble­ment le joueur le plus concentré que notre sport ait connu, Nadal. Et puis vous savez, je l’ai suivi tout au long de l’été et ensuite quand il est venu à New York pour jouer à l’US Open, quand il est allé jusqu’au bout. Je veux dire, c’était telle­ment impres­sion­nant pour quel­qu’un d’avoir cette force mentale, cette force physique dans ces longs matchs, les derniers matchs de l’US Open. Et il a géré ça avec une telle faci­lité. Comme s’il était habitué à ça, comme s’il avait déjà fait ça avant. »