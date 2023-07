Discret pendant Wimbledon, Patrick Mouratoglou a néan­moins pris le temps d’ana­lyser la victoire de Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon contre Novak Djokovic, invaincu avant cette défaite depuis dix ans sur le Centre Court.

« Dans la situa­tion actuelle, il est vrai­ment battable lors de ces matches à cause du poids de l’his­toire. J’ai l’im­pres­sion qu’être le grand favori tout le temps, et jouer pour l’his­toire, c’est un fardeau. Je ne pense pas que Carlos ait un avan­tage sur Novak. Les deux joueurs sont très proches en termes de niveau. Je pense que Novak peut jouer beau­coup mieux que ce qu’il a fait en finale. Je pense qu’il était très nerveux. Il doit être capable de jouer plus librement. »

Pour rappel, Novak Djokovic jouait pour un 24e titre du Grand Chelem, soit autant que Margaret Court, et un 8e sacre à Wimbledon, soit autant que Federer.