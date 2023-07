Au cours du podcast d’Eurosport Allemagne, Das Gelbe vom Ball, Boris Becker a exprimé son éton­ne­ment face à la progres­sion fulgu­rante de Carlos Alcaraz sur gazon.

« Il était juste inca­pable de jouer sur cette surface l’an dernier, point barre ! Et un an après, non seule­ment il gagne le Queen’s contre une grosse oppo­si­tion, mais il va à Wimbledon et joue pendant deux semaines comme s’il n’avait jamais rien fait d’autre de sa vie. Alors, quelque chose s’est passé entre la Terre et le paradis pour Carlos Alcaraz. Imaginez, en 20 ans, seule­ment quatre joueurs avaient gagné Wimbledon. Cela veut dire que cela n’ar­rive pas par hasard ou par acci­dent, et c’est là où Carlos et son coach Juan Carlos Ferrero ont fait un travail fantastique. »