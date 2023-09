La table ronde orga­nisée entre Patrick Mouratoglou, Gaël Monfils et Benoît Paire dans le cadre de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par l’en­traî­neur trico­lore, regorge de moments parti­cu­liè­re­ment intéressants.

Les trois hommes, qui semblent parfois oublier la caméra, se livrent à de nombreuses reprises et se permettent même de se lâcher un peu. C’est notam­ment le cas lorsque le sujet du stress en match est abordé avec un échange assez savou­reux entre Benoît Paire et Patrick Mouratoglou.

Benoit Paire : « Ces joueurs‐là (Federer, Nadal, Djokovic, Murray) ils ont un truc en plus sur ces moments impor­tants en match où ils arrivent à mieux gérer que nous. Si je prends ton exemple Gaël (Monfils), et ce n’est pas du tout un reproche, mais quand je te vois jouer j’ai l’im­pres­sion que de temps en temps tu peux stresser ou mouiller un petit peu. Eux (le Big 4), je n’ai pas l’im­pres­sion qu’à un certain moment ils mouillent. »

Patrick Mouratoglou : « Mais si et ça se voit. Alcaraz il a mouillé comme un… mais mons­trueux en finale, Novak (Djokovic) il a mouillé mons­trueux en finale, il a mouillé des sets entiers. »

Paire : « Parce qu’ils jouent les uns contre les autres mais quand ils jouent contre nous, ils mouillent moins que nous. »