Consultant pour France Télévision depuis le début de Roland‐Garros, Patrick Mouratoglou a fait une annonce en plein direct qui risque de faire l’effet d’une bombe au sein du circuit masculin. L’actuel entrai­neur de Simona Halep a en effet déclaré que l’ATP était prête à auto­riser le coaching sur le court alors que la WTA est déjà allée dans ce sens depuis plusieurs années.

« Le coaching est toléré depuis de nombreuses années, d’ailleurs il est en passe d’être offi­cia­lisé, je vous l’an­nonce, à l’ATP. Il ne reste plus qu’un petit accord qu’on devrait obtenir assez faci­le­ment. Et ça va dans le sens de l’his­toire de toute facon puisque, même si beau­coup de gens sont contre le coaching dans le tennis parce que c’est la beauté de ce sport que d’être seul sur le court, il existe, qu’on le veuille ou non et à tous les matchs quasiment. »