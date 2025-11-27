Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou est revenu sur la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters, en expli­quant ce qui, selon lui, avait fait la diffé­rence entre les deux joueurs.

« Carlos n’était pas au meilleur de sa forme cette semaine de Masters. Trop de fautes directes en revers. Des moments de décon­cen­tra­tion sur son coup droit. Peut‐être la fatigue de fin de saison, peut‐être simple­ment un manque de confiance en salle. Mais la réponse est claire : s’il veut dominer en 2026, il doit commencer par améliorer ses deux premiers coups, le service et le retour. Car Jannik est actuel­le­ment numéro 1 mondial en service+1 (coup) ET en retour+1 (coup). C’est unique. Nous avons déjà vu des joueurs dominer un côté de cette équa­tion, Roger au service+1, Rafa et Novak au retour, mais jamais les deux. C’est une nouveauté dans l’his­toire du tennis. »