Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou est revenu sur la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters, en expliquant ce qui, selon lui, avait fait la différence entre les deux joueurs.
« Carlos n’était pas au meilleur de sa forme cette semaine de Masters. Trop de fautes directes en revers. Des moments de déconcentration sur son coup droit. Peut‐être la fatigue de fin de saison, peut‐être simplement un manque de confiance en salle. Mais la réponse est claire : s’il veut dominer en 2026, il doit commencer par améliorer ses deux premiers coups, le service et le retour. Car Jannik est actuellement numéro 1 mondial en service+1 (coup) ET en retour+1 (coup). C’est unique. Nous avons déjà vu des joueurs dominer un côté de cette équation, Roger au service+1, Rafa et Novak au retour, mais jamais les deux. C’est une nouveauté dans l’histoire du tennis. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 08:22