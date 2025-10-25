Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou a exprimé sa surprise face à certaines réac­tions après les récentes défaites de Carlos Alcaraz.

« Calmez‐vous. Carlos Alcaraz n’a pas perdu son feu sacré, il a juste besoin d’une étin­celle. Après l’US Open, il a disputé la Laver Cup et le Six Kings Slam, perdant contre Taylor Fritz (6−2, 6–3) et Jannik Sinner (6−2, 6–4). Beaucoup se demandent : ‘Que se passe‐t‐il avec Carlos ?’ Il n’y a rien qui cloche. Carlos joue pour le sens et les défis, pas pour l’argent. Quand il n’y a pas de clas­se­ment ou de titre à conquérir, la flamme n’est pas là. Mais quand tout est en jeu, rien ne peut l’arrêter. Jannik Sinner est plus struc­turé et constant. Qu’il s’agisse d’une exhi­bi­tion ou d’un Grand Chelem, il reste intense et concentré. Carlos est plus instable mais c’est ce qui le rend si spécial. Il se nourrit de l’adrénaline. Quand ça compte vrai­ment, il répond toujours présent. La preuve : il a remporté l’Open de Tokyo, son seul tournoi depuis l’US Open. »