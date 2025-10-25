Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou a exprimé sa surprise face à certaines réactions après les récentes défaites de Carlos Alcaraz.
« Calmez‐vous. Carlos Alcaraz n’a pas perdu son feu sacré, il a juste besoin d’une étincelle. Après l’US Open, il a disputé la Laver Cup et le Six Kings Slam, perdant contre Taylor Fritz (6−2, 6–3) et Jannik Sinner (6−2, 6–4). Beaucoup se demandent : ‘Que se passe‐t‐il avec Carlos ?’ Il n’y a rien qui cloche. Carlos joue pour le sens et les défis, pas pour l’argent. Quand il n’y a pas de classement ou de titre à conquérir, la flamme n’est pas là. Mais quand tout est en jeu, rien ne peut l’arrêter. Jannik Sinner est plus structuré et constant. Qu’il s’agisse d’une exhibition ou d’un Grand Chelem, il reste intense et concentré. Carlos est plus instable mais c’est ce qui le rend si spécial. Il se nourrit de l’adrénaline. Quand ça compte vraiment, il répond toujours présent. La preuve : il a remporté l’Open de Tokyo, son seul tournoi depuis l’US Open. »
