« Je n’ai pas besoin de remporter un autre Grand Chelem. Je n’ai pas besoin d’être dans le top 10. Mais j’aime le processus qui consiste à repousser sans cesse mes limites », a déclaré Stanislas Wawrinka, 158e mondial à 40 ans mais déter­miné à conti­nuer de se battre le plus long­temps possible sur le circuit.

Novak Djokovic en personne a réagi au message posté par le triple lauréat en Grand Chelem après sa défaite contre Casper Ruud en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−4, 7–6[5]).

« Stan The Man », a écrit le Serbe, visi­ble­ment admi­ratif de son ancien rival, avec la fameuse musique de Charles Aznavour en fond : « For me formi­dable ».