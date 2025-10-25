AccueilATPLa réaction de Djokovic au message de Wawrinka, 158e mondial à 40...
ATP

La réac­tion de Djokovic au message de Wawrinka, 158e mondial à 40 ans

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

151

« Je n’ai pas besoin de remporter un autre Grand Chelem. Je n’ai pas besoin d’être dans le top 10. Mais j’aime le processus qui consiste à repousser sans cesse mes limites », a déclaré Stanislas Wawrinka, 158e mondial à 40 ans mais déter­miné à conti­nuer de se battre le plus long­temps possible sur le circuit. 

Novak Djokovic en personne a réagi au message posté par le triple lauréat en Grand Chelem après sa défaite contre Casper Ruud en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−4, 7–6[5]).

« Stan The Man », a écrit le Serbe, visi­ble­ment admi­ratif de son ancien rival, avec la fameuse musique de Charles Aznavour en fond : « For me formi­dable ».

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 13:15

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.