« Je n’ai pas besoin de remporter un autre Grand Chelem. Je n’ai pas besoin d’être dans le top 10. Mais j’aime le processus qui consiste à repousser sans cesse mes limites », a déclaré Stanislas Wawrinka, 158e mondial à 40 ans mais déterminé à continuer de se battre le plus longtemps possible sur le circuit.
Novak Djokovic en personne a réagi au message posté par le triple lauréat en Grand Chelem après sa défaite contre Casper Ruud en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−4, 7–6[5]).
things you love to see , Nole, Stan & Aznavour. ♥️ #Djokovic #tennis pic.twitter.com/YqTIGoF14n— Hamza Nesrate (@HamzaNesrate) October 25, 2025
« Stan The Man », a écrit le Serbe, visiblement admiratif de son ancien rival, avec la fameuse musique de Charles Aznavour en fond : « For me formidable ».
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 13:15