En conférence de presse d’avant‐tournoi, le directeur du Rolex Paris Masters, Cédric Pioline, s’est exprimé sur l’absence Novak Djokovic pour la première édition à Paris La Défense Arena (et non plus à Bercy).
Question : « Deux questions en une. On a vu la façon dont Novak Djokovic a quitté le court en mai à Roland‐Garros. Il n’est de nouveau pas présent cette année pour la deuxième année d’affilée. Craignez‐vous que les fans de tennis à Paris ne voient plus jamais Novak Djokovic dans leur ville ? »
Pioline : « Quelle horreur cette question ! Quelle horreur ! J’espère que l’on reverra Djokovic, que les fans vont le revoir. C’est un immense champion, c’est le recordman de titres pour Rolex Paris Masters (7, ndlr). J’espère que l’on aura l’occasion de le revoir. C’est vrai que le temps avançant pour tout le monde et pour lui, 38 ans, c’est âgé… Il le dit lui‐même ces derniers jours, que son corps a 15 ans de plus. Être compétitif comme il le fait, parce qu’il joue très peu, une douzaine de tournois cette année… Il est performant, il a été demi‐finaliste dans tous les Grands Chelems, encore demi‐finaliste à Shanghai, mais on a vu que c’était difficile. En plus, cette année, ils ont eu une humidité terrible là‐bas. »
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 13:41