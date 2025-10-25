En confé­rence de presse d’avant‐tournoi, le direc­teur du Rolex Paris Masters, Cédric Pioline, s’est exprimé sur l’ab­sence Novak Djokovic pour la première édition à Paris La Défense Arena (et non plus à Bercy).

Question : « Deux ques­tions en une. On a vu la façon dont Novak Djokovic a quitté le court en mai à Roland‐Garros. Il n’est de nouveau pas présent cette année pour la deuxième année d’af­filée. Craignez‐vous que les fans de tennis à Paris ne voient plus jamais Novak Djokovic dans leur ville ? »

Pioline : « Quelle horreur cette ques­tion ! Quelle horreur ! J’espère que l’on reverra Djokovic, que les fans vont le revoir. C’est un immense cham­pion, c’est le recordman de titres pour Rolex Paris Masters (7, ndlr). J’espère que l’on aura l’oc­ca­sion de le revoir. C’est vrai que le temps avan­çant pour tout le monde et pour lui, 38 ans, c’est âgé… Il le dit lui‐même ces derniers jours, que son corps a 15 ans de plus. Être compé­titif comme il le fait, parce qu’il joue très peu, une douzaine de tour­nois cette année… Il est perfor­mant, il a été demi‐finaliste dans tous les Grands Chelems, encore demi‐finaliste à Shanghai, mais on a vu que c’était diffi­cile. En plus, cette année, ils ont eu une humi­dité terrible là‐bas. »