Patrick Mouratoglou avait déjà expliqué il y a quelques jours que Jannik Sinner avait gagné sa demi‐finale face à un Novak Djokovic mécon­nais­sable, bien que le mérite de l’Italien ne soit pas à enlever.

Mais le coach Français s’est à nouveau exprimé sur le premier sacre en Grand Chelem de l’Italien, qui, pour une première finale en Grand Chelem, a délivré une perfor­mance assez impressionante.

L’ancien entraî­neur de Serena Williams tenait à féli­citer Sinner d’avoir montré à tout le monde qu’il était capable de gagner ce genre de match, et de passer dans la dimen­sion des grands champions.

« Son niveau de jeu était très constant et la qualité du tennis qu’il jouait était extrê­me­ment élevée, suffi­sam­ment élevée pour remporter un Grand Chelem. Le seul point d’in­ter­ro­ga­tion était de savoir s’il serait capable de le faire dans une finale de Grand Chelem, et il a répondu à cette ques­tion de la meilleure façon possible. »