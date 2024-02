Nick Kyrgios, comme beau­coup de joueurs du circuit depuis un moment main­te­nant, n’est pas du tout fan du fait que les balles changent de tour­nois en tournois.

Heureusement, l’ATP et la WTA ont annoncé travailler vers une homo­gé­néi­sa­tion des balles sur tous les tour­nois à partir de 2025.

En atten­dant, l’Australien a donné sur avis sur Eurosport sur cette ques­tion, souvent écono­mique, et qui peut causer des bles­sures chez les joueurs. Kyrgios s’est servi de l’exemple de Carlos Alcaraz, souvent blessé malgré son jeune âge.

« Alcaraz a déjà eu quelques bles­sures. Nous ne voulons pas voir l’une de nos jeunes stars les plus diver­tis­santes se blesser à cause de tour­nois qui changent de balles pour des ques­tions d’argent. Nous voulons éviter cela à ces joueurs. Il faut qu’ils soient là le plus long­temps possible. Je ne sais donc pas comment régler ce problème, mais je pense qu’il faut le faire. », a expliqué l’an­cien fina­liste de Wimbledon.