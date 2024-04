Tout juste titré pour la troi­sième fois à Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas n’a pas oublié de tweeter ce lundi matin. Et cette fois, le « philo­sophe » grec a délivré un message au sujet de la nature.

« La nature est l’une des plus belles choses au monde. La façon dont les feuilles changent de couleur à l’au­tomne, le bruit des vagues qui s’écrasent sur le rivage, la beauté d’un paysage enneigé. Protégeons et chéris­sons notre planète, et préser­vons sa beauté pour les géné­ra­tions à venir. »

Amusé, le Français Corentin Moutet a souligné l’in­co­hé­rence du texte.

« Venant d’un joueur de tennis qui prend l’avion chaque semaine pour se rendre dans un nouveau pays », a répondu l’ac­tuel 92e joueur mondial.

From a tennis player flying every­week to a new country 😅 https://t.co/u0D8LqUdBZ — Corentin Moutet (@moutet99) April 15, 2024

Il y a quelques semaines, la petite amie de Taylor Fritz avait juste­ment enflammé la toile en démon­trant par l’image que le bilan carbone d’un joueur de tennis profes­sionnel était tota­le­ment désas­treux.