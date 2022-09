Si la soirée d’adieu de Roger Federer a été parfaite, Andy Murray ne compte pas imiter le Suisse. Il a l’in­ten­tion de terminer sa carrière lors d’un dernier tournoi ATP, peut‐être à Wimbledon, son endroit favori, devant son public. Mais la ques­tion de la retraite n’est pas encore à l’ordre du jour pour le Britannique.

« Je n’y pense pas vrai­ment pour le moment. Je ne le ferai pas et je ne mérite pas des adieux comme ça. Roger méri­tait cette soirée, et c’était super spécial d’avoir tous ces gars là qui regar­daient depuis le bord du court, la soirée était vrai­ment spéciale. Je ne vais pas faire un match d’adieu. J’annoncerai proba­ble­ment mon dernier événe­ment, mais je ne sais pas quand ce sera le cas. Je joue encore et je me sens bien physi­que­ment contre les meilleurs joueurs. Je dois juste commencer à trans­former ces défaites et ces matchs serrés en victoires. C’est aussi simple que cela », a déclaré le triple vain­queur en Grand Chelem en confé­rence de presse.