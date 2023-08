Andy s’est exprimé sur le site de l’ATP sur le phéno­mène Alcaraz. L’Ecossais toujours aussi fin dans son analyse aime­rait que Carlos ne change abso­lu­ment rien à son approche tactique.

« Ce que j’aime le plus, c’est la liberté avec laquelle il joue. C’est quelque chose qui vient avec sa jeunesse, mais j’es­père qu’il ne perdra jamais son style kami­kaze de service‐volée, de drop shots et de coups risqués. Il a beau­coup d’ins­tinct sur le terrain, et j’adore ça », a déclaré le Britannique.

Andy sera lui sur le court ce soir à 22H face à Purcell, vain­queur surprise d’Auger Aliassime