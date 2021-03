Andy Murray retrouve un rythme qui lui permet d’être à nouveau compé­titif sur le circuit ATP. Mais le Murray numéro 1 mondial ne sera sans doute plus jamais là… Avec ces graves bles­sures à la hanche, le Britannique semble ne plus pouvoir tenir physi­que­ment sur les matchs à rallonge. En revanche, Andy est convaincu d’un retour en trombe du Maestro suisse, qui reprend du service la semaine prochaine à Doha, plus d’un an après son dernier tournoi :

« Je veux aller sur le terrain, jouer des tour­nois, profiter de ce que je fais. C’est certai­ne­ment la même chose pour Roger. Je suis convaincu qu’il s’en­traîne dur et qu’il est ravi d’être de retour. Au bout d’un moment, s’il se sent bien, il pourra jouer au plus haut niveau. Même s’il n’est pas physi­que­ment à son maximum, il a assez de talent pour battre la plupart des joueurs. Je suis sûr que ce sera bien. »