Rafael Nadal est positif au Covid‐19 !

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem a annoncé la mauvaise nouvelle ce lundi en fin de matinée. Le Majorquin a été testé positif à son retour en Espagne, après sa visite dans son académie au Koweït puis sa parti­ci­pa­tion au tournoi d’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi vendredi et samedi.

« Bonjour à tous. Je tenais à vous annoncer qu’à mon retour chez moi après avoir joué le tournoi d’Abou Dhabi, j’ai été testé positif au COVID lors du test PCR qui m’a été effectué à mon arrivée en Espagne. Tant au Koweït qu’à Abu Dhabi, nous avons passé des contrôles tous les deux jours et tous étaient néga­tifs, le dernier étant vendredi et les résul­tats étant samedi. Je vis des moments désa­gréables mais j’es­père que je m’amé­lio­rerai petit à petit. Je suis main­te­nant confiné à la maison et j’ai signalé le résultat à ceux qui ont été en contact avec moi. En consé­quence de la situa­tion, je dois avoir une flexi­bi­lité totale avec mon calen­drier et j’ana­ly­serai mes options en fonc­tion de mon évolu­tion. Je vous tien­drai informé de toute déci­sion concer­nant mes futurs tour­nois ! Merci à tous d’avance pour votre soutien et votre compré­hen­sion », a écrit Rafa sur ses réseaux sociaux.