Invité d’une émission de radio sur la Cope et Onda Cero, Rafael Nadal a été interrogé sur les craintes d’une saison blanche dans le tennis. Le numéro 2 mondial s’est d’abord montré assez pessimiste : « Je ne parierai pas sur un Grand Chelem sans public. La Liga (championnat de football espagnol) et la Ligue des Champions se font dans un pays et sur un même continent et ils pourraient terminer la saison. Mais le tennis est mondial, de pays en pays, semaine après semaine. Les voyages et l’organisation impliquent la mobilisation d’un grand nombre de personnes et implique un fort niveau de risque. Nous devons faire preuve de responsabilité. Il me semble difficile qu’il puisse y avoir un grand tournoi à court ou moyen terme. Nous devons penser au bien être général de notre sport et avoir confiance, que les choses vont s’arranger. Mais la première chose à faire est de surmonter la tragédie que nous vivons et nous verrons ensuite comment nous pourrons nous remettre en marche. »

« Maintenant, si on peut reprendre à huis clos, alors je serai ravis »

Le Majorquin a ensuite tenu à clarifier sa position concernant la possible tenue des tournois à huis clos : « Je n’ai pas dit que je ne voulais pas de tennis à huis clos, j’ai dit que je voyais mal une reprise. Maintenant, si on peut reprendre à huis clos, alors je serai ravis. » L’Espagnol a conclu en confiant qu’il était notamment en contact avec Novak Djokovic : « La semaine dernière, nous avons parlé pendant des heures et des heures au sein du conseil (des joueurs) et entre nous pour faire avancer la situation de notre sport. Nous ne pouvons rien décider, mais dans notre position, étant dans le Top 100 mondial, nous pouvons réfléchir à la manière d’aider les joueurs et le personnel de l’ATP à survivre. »