Considéré comme l’un des plus grands compé­ti­teurs de l’his­toire du sport, Rafael Nadal pourra conti­nuer de se « chal­lenger » et de se surpasser dans un autre sport moins exigeant physi­que­ment lors­qu’il aura rangé la raquette au placard. C’est qu’il a expliqué lors de son inter­view accordée au média madri­lène AS.

« L’une des qualités du golf est qu’il vous permet de parti­ciper à des compé­ti­tions pendant de nombreuses années tout au long de votre vie. Pour moi, la compé­ti­tion est quelque chose d’inné, que j’aime et qui est néces­saire à ma vie. Cependant, je pren­drai le golf comme je l’ai toujours pris, comme un hobby et une échap­pa­toire », a déclaré l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.