Alors qu’il avait renoué avec le succès contre Felix Auger‐Aliassime au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, après deux mois et demi de disette, Holger Rune n’a pas enchaîné contre Grigor Dimitrov en huitièmes de finale.

Le Bulgare s’est imposé en deux sets (6−3, 7–5) et pour­tant, il ne semblait pas vrai­ment satis­fait de sa perfor­mance après sa victoire.

« Je me concentre sur le niveau de mon tennis. J’ai perdu pas mal de matchs serrés cette année contre des joueurs comme ça, donc je voulais monter d’un cran mon niveau de me jeu. Je pense que j’au­rais pu faire un peu mieux, mais une victoire est une victoire. Je dois quand même réflé­chir à ce que je peux améliorer. Entre le premier match et aujourd’hui, je vois quelques amélio­ra­tions, mais je pense que je peux faire mieux », a déclaré le 19e mondial lors de son inter­view sur le court.

First top 5 win in two years 🔥@GrigorDimitrov defeats Rune 6–3 7–5 and breaks a 12‐match losing streak vs top 5 oppo­nents !#ChinaOpen pic.twitter.com/DcpDNghL2J — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2023

Pour une place dans le dernier carré, Dimitrov défiera Jannik Sinner, excellent contre Yoshihito Nishioka (6−2, 6–0).