Le chan­ge­ment de balle d’une semaine à l’autre sur le circuit devient un sujet de plus en plus discuté et critiqué par les joueurs.

Après le 181e mondial Zizou Bergs samedi, c’est au tour de Taylor Fritz d’ex­primer son accord avec Stefanos Tsitsipas. Ce dernier affir­mait en mars qu’il s’agis­sait du « plus gros problème » sur le circuit et que dernier était respon­sable de sa bles­sure.

Have been dealing w wrist issues since begin­ning of USO series cause of ball changes✌🏻we went 3 different balls in 3 weeks https://t.co/018jWjFPTC