Lors d’une grande inter­view accordée à la chaine de télé­vi­sion Movistar, Rafael Nadal, absent depuis janvier dernier en raison d’une bles­sure au psoas, a abordé de nombreux sujets. Après avoir « taclé » Novak Djokovic au sujet de la quête du titre de GOAT, l’Espagnol a tenu à mettre les choses au clair sur son probable retour en 2024.

« J’aimerais rejouer, j’ai l’illu­sion de rejouer et d’être compé­titif. L’illusion n’est pas de revenir et de gagner Roland Garros ou l’Australie, que les gens le comprennent bien, à ce stade de ma vie, c’est très loin. Je ne dis pas impos­sible, parce que les choses dans le sport changent très vite, mais je ne suis pas dans l’illu­sion, je suis tout à fait conscient des diffi­cultés qui se présentent à moi. Il y en a plusieurs : l’une est insur­mon­table, c’est l’âge, parce que quand on est vieux, c’est déjà compliqué ; l’autre, ce sont les problèmes physiques, qui ne me permettent pas de m’en­traîner à 100 % de façon régu­lière. La combi­naison de ces deux choses fait qu’il est prati­que­ment impos­sible d’as­pirer à certaines choses. Est‐ce que cela m’en­lève mon enthou­siasme ? Non, parce qu’en fin de compte, ce que j’at­tends avec impa­tience, c’est de rejouer, de me sentir compé­titif… Et nous verrons bien où j’en suis. Je ne peux pas vous dire quels objec­tifs je me fixerai : je suis en plein processus de guérison et je ne sais pas comment je serai ».