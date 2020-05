Dans son entretien pour le quotidien espagnol La Vox de Galicia, Rafael Nadal a été interrogé sur le sujet du vaccin et les récents propos de Novak Djokovic qui s’y était opposé. « Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je n’aimerais pas qu’on me force à être vacciné pour pouvoir voyager, avait déclaré le Serbe lors d’un Facebook Live. Si ça devient obligatoire ? Il faudra que je prenne une décision. J’ai mes propres idées sur le sujet et je ne sais pas si ces idées vont évoluer à un moment donné. » Le numéro 1 mondial avait ensuite apporté des précisions sur le sujet dans les colonnes du New York Times : « Je ne suis pas un expert, mais je veux avoir la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour mon corps. Je garde l’esprit ouvert et je continuerai à faire des recherches sur ce sujet parce qu’il est important et qu’il nous affectera tous. »

Le Majorquin, lui, a un avis totalement différent : « Djokovic a surpris avec un certain doute. Je ne sais pas, je ne suis personne. Personne ne peut obliger quoi que ce soit. Tout le monde est libre, mais si vous faites partie d’un circuit, vous devez peut-être vous soumettre aux règles que le circuit exige. Si on nous oblige à être vaccinés, alors Novak Djokovic devra être vacciné s’il veut continuer à jouer au tennis au plus haut niveau. Et moi aussi. Si l’ATP ou l’ITF nous oblige à le faire, nous devrons tous le faire. C’est comme pour la lutte antidopage qui nous interdit de prendre différents médicaments. Il faut simplement respecter les règles. »