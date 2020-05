Lors de son entretien accordé au média canadien TSN, Vasek Pospisil qui lâche toujours des infos croustillantes a précisé quel avait été le rôle jouer par Roger Federer. Il explique aussi que dans leur accord seul 12 joueurs du Top 20. Federer lui a d’abord voulu aller voir les tournois de Grand Chelem avec Rafael Nadal ce qui a selon le Canadien ralentit les négociations. Puis, tout est rentré dans l’ordre car comme l’explique le Canadien, on peut toujours organiser une exhibition avec les deux meilleurs joueurs du monde cela ne fait pas avancer le tennis. Concernant le Suisse, Vasek a tenu à lui rendre hommage : « J’ai eu de très bonnes discussions avec Roger, je l’aime beaucoup, c’est un type formidable et il était tout à fait favorable au concept. Il est d’accord sur de nombreuses questions, mais en fin de compte, il n’a pas soutenu le mouvement lui-même au départ comme on le voulait. Cela l’a un peu ralenti, oui, mais à la fin la plupart des joueurs sont plus puissant que deux joueurs. »